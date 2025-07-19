Украина предлагает РФ встречу на следующей неделе и работает над новым обменом — Зеленский

Украина работает над еще одним обменом пленных, сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский о подготовке нового обмена пленными

Сейчас продолжается разговор с российской стороной относительно обменов — продолжаем выполнять договоренности прошлой встречи в Стамбуле, сообщил глава государства.

— Сейчас команда работает еще над одним обменом, — подчеркнул он.

Кроме того, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Зеленскому, что предложил России следующую встречу на следующей неделе.

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По словам Зеленского, переговорную динамику надо увеличивать и делать все, чтобы достичь прекращения огня. Он подчеркнул, что российской стороне надо перестать прятаться от решений.

— Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече, — добавил он.

Зеленский о договоренностях с Трампом

Глава государства сообщил, что сегодня был доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по синхронизации санкций ЕС против РФ, а также относительно контрактов с США.

— Мы работаем также на американском направлении: есть договоренности с президентом Трампом, которые мы должны реализовать — реализовать так быстро, как только это возможно. Украина настроена на максимальную производительность. Это касается наших договоренностей по противовоздушной обороне, по новому соглашению с Америкой по оружию, — сообщил он.

Зеленский отметил, что Украина готова покупать необходимое оружие, и экспортировать в США технологическое украинское оружие, прежде всего дроны.

— Наши чиновники также значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам. Ожидаю на следующей неделе подписания дополнительных контрактов, — отметил глава государства.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что с июня 2025 года во время обменов пленными домой вернулись сотни украинцев — военных и гражданских.

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