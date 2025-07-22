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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Обмін полоненими: Зеленський анонсував нові етапи

Обмін полоненими – Зеленський анонсував нові етапи
Фото: Офіс президента

Очікується кілька нових етапів обмінів між Україною та Росією в межах домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вівторок, 22 липня. 

Нові обміни полоненими – що відомо

За словами Зеленського, роботу координує секретар РНБО, проте залучені усі необхідні сили та інституції. 

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– Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних, – наголосив він.

Президент уточнив, що за весну-літо цього року вдалося значно активізувати обміни, звільнено і людей з категорії безвісти зниклих, і тих, кого тримали в російських тюрмах та таборах із часу до повномасштабної війни. 

Зазначається, що окремо на нараді обговорили заходи із реабілітації повернених із полону і роботу, яку ведуть з розслідування злочинів проти українських полонених. 

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Джерело: Офіс президента

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