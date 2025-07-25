Чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон у 2025 році: коментар експерта

Під час дії воєнного стану виїжджати за кордон може тільки певна категорія чоловіків.

Чи можна чоловікам з бронюванням виїжджати за кордон та що для цього необхідно у 2025 році — читайте детальніше на Фактах ICTV.

Чи можна заброньованому чоловіку виїхати за кордон у 2025 році

Бронювання — це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Заброньовані працівники підприємств, установ та організацій мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану.

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Адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко розказала Фактам ICTV, хто з чоловіків може виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Експерт зазначила, що дійсно заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон з метою відрядження, але з поверненням в Україну після закінчення терміну, який прописується в наказі на відрядження.

Окрім цього, обов’язковою вимогою є наявність документів, що підтверджують мету відрядження, документів на бронювання та військового квитка.

Тобто чоловіку при перетині кордону необхідно мати при собі документ, що підтверджує його легітимність перебування за кордоном. А також військово-обліковий документ, в якому буде зазначено, що чоловік має бронювання, тобто наявність підстави для відстрочки від мобілізації.

Нагадуємо, що перетинати кордон у 2025 році можуть особи, які звільняються від військової служби, зокрема:

особи, які за висновком військово-лікарської комісії визнані непридатними до служби в армії через стан здоров’я;

чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей, яким не виповнилося 18 років;

одинокі батьки, які самостійно виховують дитину;

громадяни, що мають неповнолітніх дітей і водночас чоловіка або дружину, які перебувають на військовій службі (незалежно від її виду).

Повний перелік категорій осіб визначений Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 23).

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