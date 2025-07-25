Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине (№ 4525-IX) и проведении всеобщей мобилизации (№ 4525-IX).
Об этом сообщает Верховная Рада.
Продление военного положения и мобилизации
В соответствии с законами, срок действия военного положения продлен с 5 часов 30 минут 7 августа 2025 года на 90 суток, об этом сообщает Рада в Telegram.
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Срок проведения всеобщей мобилизации также продлен на соответствующий период.
Отмечается, что эти решения аргументированы продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ Украина регулярно продлевала военное положение и мобилизацию:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года
- с 25 мая по 23 августа 2022 года
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года
- с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года
- с 20 мая по 18 августа 2023 года
- с 18 августа по 16 ноября 2023 года
- с 16 ноября 2023 по 14 февраля 2024 года
- с 14 февраля по 13 мая 2024 года
- с 13 мая по 11 августа 2024 года
- с 11 августа по 9 ноября 2024 года
- с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года
- с 8 февраля по 9 мая 2025 года
- с 9 мая по 7 августа 2025 года
- с 7 августа по 6 ноября 2025 года
Фото: Владимир Зеленский
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