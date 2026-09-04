Больше возможностей, защищенность и определенная гибкость, именно эти преимущества имеют военнослужащие по контракту по сравнению с теми, кого мобилизовали.

Но что делать, если уже вручили мобилизационное распоряжение и может ли мобилизованный подписать контракт, читайте в нашем материале.

Разница между службой по контракту и мобилизацией

Контрактная служба в ВСУ в 2026 году имеет ряд преимуществ, ведь человек может самостоятельно выбрать подразделение, специальность и место службы в пределах доступных вариантов.

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При подписании контракта предусмотрены стартовые выплаты, в частности единовременное денежное пособие в размере от 26 624 до 33 280 грн в зависимости от звания. Дополнительно контрактники могут получить подъемные средства и компенсацию за аренду жилья.

Есть возможность подписать краткосрочный контракт, например, на период действия военного положения, и после завершения его срока уволиться.

В то же время заключение контракта требует личной инициативы. Нужно пройти медкомиссию, обучение и подписать документы.

Мобилизация отличается тем, что человек не инициирует этот процесс, ведь его вызывают в определенное время. Для некоторых это шанс отсрочить службу из-за состояния здоровья или обучения.

Однако при мобилизации нет выбора подразделения, то есть человека направляют туда, где есть нехватка кадров.

Также мобилизованные не получают стартовых бонусов, как контрактники. Часто мобилизуют людей без боевого опыта, хотя перед отправкой предусмотрено обучение.

Как мобилизованному подписать контракт

Закон не запрещает мобилизованным заключать контракт на военную службу, однако есть определенные особенности. Позволят ли перейти на контрактную форму службы, зависит от военно-учетной специальности, актуальных потребностей Вооруженных Сил Украины.

По словам адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, после учебного центра распределение по воинским частям осуществляется в зависимости от потребностей ВСУ.

— Поэтому мобилизованный не всегда попадает, куда он хочет. Я бы советовала перевестись как мобилизованному в другую бригаду, а уже на новом месте заключить контракт, — отметила адвокат.

Для перевода в другую воинскую часть сначала надо получить согласование от части, куда планируете перейти, а уже потом подавать рапорт на перевод вместе с этим документом.

Адвокат обращает внимание, что после мобилизации перевестись в другую часть очень сложно. Поэтому, если есть желание служить по контракту, то лучше делать это заблаговременно, до мобилизации.

Перевод, в частности в боевые подразделения или в другие регионы, осуществляется по решению командира вашей части или руководителя высшего уровня. Поэтому, если хотите сменить часть, напишите рапорт на имя командира, указав причины такого перевода.

Можно ли мобилизованному подписать контракт на 3 года

Есть два варианта контрактов: срочный и до объявления демобилизации. Контракт до демобилизации действует только во время военного положения и подписывается без фиксированного срока. Так что служба будет продолжаться до официального завершения мобилизации.

Но есть и срочные контракты. Их тоже можно подписать во время войны.

Новые мотивационные контракты для мобилизованных в 2026 году

В июне 2026 года правила прохождения военной службы по контракту изменились. 16 июня стартовала кампания по заключению новых мотивационных контрактов, предусмотренных постановлением Кабинета Министров №768.

Теперь новый мотивационный контракт могут заключить не только гражданские, но и мобилизованные военнослужащие и те, кто уже служит по контракту. Главное отличие новой системы в том, что военный заранее знает определенный срок службы и условия отсрочки после увольнения.

Для разных категорий предусмотрены контракты на 6, 10, 14 или 24 месяца. В частности, для действующих военнослужащих доступен пехотно-штурмовой контракт на 10 месяцев, а боевой или базовый контракт заключается на 24 месяца.

Что будет, если мобилизованный не подпишет мотивационный контракт

Мобилизованный не обязан переходить на новый контракт. Если он не хочет этого делать, его служба продолжается по призыву во время мобилизации.

То есть отказ от нового контракта сам по себе не означает увольнения, перевода или прекращения службы. Военнослужащий продолжает исполнять обязанности в статусе мобилизованного до наступления предусмотренных законодательством оснований для увольнения.

При этом Минобороны отмечает, что выплаты за непосредственное участие в боевых действиях не зависят от подписания военного нового мотивационного контракта. То есть мобилизованный, решивший остаться на службе по мобилизации, имеет право на такие же выплаты за непосредственное участие в боевых действиях, как и военнослужащий на новом контракте.

Утратит ли мобилизованный мотивационные выплаты без контракта

Постановление №768 ввело новую систему мотивационных выплат и надбавок, причем оно распространяется на военнослужащих независимо от вида службы.

В частности, предусмотрено дополнительное тыловое вознаграждение в размере 10 тыс. грн в месяц для военнослужащих, не имеющих оснований для получения другого, большего дополнительного вознаграждения. Минобороны прямо отмечает, что выплата не зависит от наличия нового мотивационного контракта.

Так же право на боевые выплаты определяется не самим фактом заключения контракта, а исполнением соответствующих боевых задач. Поэтому переход на новый контракт не является условием для того, чтобы мобилизованный получал предусмотренные ему выплаты.

В чем преимущество нового контракта для мобилизованного

Основное преимущество – определенность. Если мобилизованный переходит на мотивационный контракт, он получает конкретный срок службы и гарантированное право на увольнение после его завершения в соответствии с условиями контракта.

Кроме того, после увольнения по новому контракту предусмотрена гарантированная отсрочка от повторного призыва. Базовый срок составляет шесть месяцев, а затем он может увеличиваться в зависимости от вида контракта, предыдущей службы и участия в боевых действиях. При этом предварительная служба учитывается при расчете отсрочки.

Еще одно преимущество – возможность выбрать должность и подразделение среди доступных вакансий. Для действующего военнослужащего переход на новый контракт можно оформить рапортом через Армию+ или в бумажной форме. Повторное прохождение ВЛК для такого перехода не требуется.

Итак, в 2026 году для мобилизованного есть выбор. Он может продолжать службу по мобилизации и при этом сохранять право на предусмотренные выплаты. Или может добровольно перейти на новый мотивационный контракт, если для него важны четко определенный срок службы, возможность избрать должность и подразделение и гарантированная отсрочка после увольнения.

Поэтому отказ от нового мотивационного контракта не означает, что мобилизованный останется без выплат или потеряет свои права. По разъяснению Минобороны, новая система предусматривает выплаты для военнослужащих независимо от оснований прохождения службы, а контракт прежде всего дает дополнительную определенность срока службы и условий после увольнения.

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