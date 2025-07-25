Зеленський підписав закони щодо продовження мобілізації та воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX)

Про це інформує Верховна Рада.

Продовження воєнного стану та мобілізації

Відповідно до законів, строк дії воєнного стану продовжено з 5 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб, про це повідомляє Рада у Telegram.

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Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період.

Зазначається, що ці рішення аргументовано продовженням збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна регулярно продовжувала воєнний стан та мобілізацію:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року

з 25 травня до 23 серпня 2022 року

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року

з 19 лютого до 20 травня 2023 року

з 20 травня до 18 серпня 2023 року

з 18 серпня до 16 листопада 2023 року

з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року

з 14 лютого до 13 травня 2024 року

з 13 травня до 11 серпня 2024 року

з 11 серпня до 9 листопада 2024 року

з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року

з 8 лютого до 9 травня 2025 року

з 9 травня до 7 серпня 2025 року

з 7 серпня до 6 листопада 2025 року

Фото: Володимир Зеленський

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