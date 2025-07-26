Зеленский: наши силы неизменно блокируют продвижение РФ на Сумщине

Президент Владимир Зеленский получил доклад от главнокомандующего ВСУ о ситуации на фронте, в частности об успешном блокировании российского продвижения на Сумщине.

Об этом сообщил глава государства в Telegram.

Срыв российских планов на Сумщине

Продолжаются активные действия украинских сил на Сумщине, за что Зеленский выразил благодарность каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы.

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Президент поблагодарил главкома за то, что удалось сорвать российский план по Сумщине.

— Хотя этот наш регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья, — отметил Зеленский.

Отдельное внимание во время доклада было уделено Покровскому направлению, где только за минувшие сутки произошло 51 жесткое столкновение.

Украинские подразделения защищают позиции, и очень ценно каждое уничтожение оккупантов.

За неделю также есть результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Украина продолжает действовать и на российской территории.

Подробно обсудили потребности подразделений — конкретное оружие, поставки которого надо увеличить.

— На следующей неделе буду говорить об этом с партнерами, — сообщил президент.

Отдельные задачи Зеленский дал секретарю СНБО по привлечению внешнего финансирования на производство дронов.

Нынешнее производство дронов существенно превысит показатели, которые ожидались в начале года.

Руководитель Службы внешней разведки доложил об анализе применения санкций против России.

Санкции ощутимо затормозили российский экономический потенциал, и выбраны направления, которые могут дополнительно болезненно повлиять на агрессора.

— Сегодня же был доклад руководителя ГУР — без деталей, но агрессор все почувствует именно так, как нужно”, — подытожил Зеленский.

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