Зеленський: наші сили незмінно блокують просування РФ на Сумщині

Президент Володимир Зеленський отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ про ситуацію на фронті, зокрема про успішне блокування російського просування на Сумщині.

Про це повідомив глава держави у Telegram.

Зрив російських планів на Сумщині

Тривають активні дії українських сил на Сумщині, за що Зеленський висловив вдячність кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили.

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Президент подякував головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини.

— Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння, – зазначив Зеленський.

Окрему увагу під час доповіді було приділено Покровському напрямку, де лише за минулу добу відбулося 51 жорстке зіткнення.

Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів.

За тиждень також є результати в поповненні обмінного фонду для України. Україна продовжує діяти і на російській території.

Детально обговорили потреби підрозділів – конкретну зброю, постачання якої треба збільшити.

— Наступного тижня говоритиму про це з партнерами, – повідомив президент.

Окремі завдання Зеленський дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів.

Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися на початку року.

Керівник Служби зовнішньої розвідки доповів про аналіз застосування санкцій проти Росії.

Санкції відчутно загальмували російський економічний потенціал і обрано напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора.

— Сьогодні ж була доповідь керівника ГУР – без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно”, – підсумував Зеленський.

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