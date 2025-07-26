ПВО, артснаряды и средства РЭБ: Сырский на Рамштайне попросил больше оружия

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн вместе с Министром обороны Украины.

Во время мероприятия обсуждались вопросы дальнейшей военной поддержки Украины и приоритетные потребности ВСУ.

Об этом сообщил Сырский в Telegram.

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На Рамштайн обсудили приоритетные потребности ВСУ

На заседании в формате Рамштайн главнокомандующий ВСУ очертил первоочередные потребности украинского войска для эффективной защиты от российской агрессии.

Среди ключевого — средства противовоздушной обороны и ракеты к ним, артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение, системы радиоэлектронной борьбы, радары и беспилотные системы.

По словам Сырского, цель украинских военных — не только сломать российскую военную машину, но и сохранить жизни гражданских и военных.

— Убежден: только совместными усилиями мы можем остановить российскую агрессию здесь и сейчас, что является неотъемлемым элементом коллективной безопасности для народов Европы и всего демократического мира, — заявил главнокомандующий.

Сырский поблагодарил партнеров за постоянную поддержку, которая критически важна для укрепления обороноспособности Украины.

— Еще раз выражаю искреннюю благодарность государствам-партнерам и их народам за весомый вклад в отражение Украиной российской агрессии, — отметил он.

Напомним, что Александр Сырский занимает должность главнокомандующего ВСУ с 8 февраля 2024 года.

Фото: Александр Сырский

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