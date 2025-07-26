ПВО, артснаряды и средства РЭБ: Сырский на Рамштайне попросил больше оружия
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн вместе с Министром обороны Украины.
Во время мероприятия обсуждались вопросы дальнейшей военной поддержки Украины и приоритетные потребности ВСУ.
Об этом сообщил Сырский в Telegram.
На Рамштайн обсудили приоритетные потребности ВСУ
На заседании в формате Рамштайн главнокомандующий ВСУ очертил первоочередные потребности украинского войска для эффективной защиты от российской агрессии.
Среди ключевого — средства противовоздушной обороны и ракеты к ним, артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение, системы радиоэлектронной борьбы, радары и беспилотные системы.
По словам Сырского, цель украинских военных — не только сломать российскую военную машину, но и сохранить жизни гражданских и военных.
— Убежден: только совместными усилиями мы можем остановить российскую агрессию здесь и сейчас, что является неотъемлемым элементом коллективной безопасности для народов Европы и всего демократического мира, — заявил главнокомандующий.
Сырский поблагодарил партнеров за постоянную поддержку, которая критически важна для укрепления обороноспособности Украины.
— Еще раз выражаю искреннюю благодарность государствам-партнерам и их народам за весомый вклад в отражение Украиной российской агрессии, — отметил он.
Напомним, что Александр Сырский занимает должность главнокомандующего ВСУ с 8 февраля 2024 года.
Фото: Александр Сырский