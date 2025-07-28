Рупоры Кремля: ГУР обновило базу российских пропагандистов
Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО обновили базу Рупоры кремля на портале War&Sanctions.
Об этом сообщили в ГУР.
ГУР обновило базу российских пропагандистов: что известно
В перечень внесены еще 16 человек, которые систематически распространяют российскую дезинформацию, легитимизируют агрессию против Украины и собирают средства на поддержку армии РФ. Среди них — журналисты кремлевских медиа, военкоры, авторы фейковых фильмов и администраторы вражеских Telegram-каналов.
Новые фигуранты:
- Ольга Кирий — журналистка RT Documentary, автор фильмов Азовсталь, Я обвиняю фашизм, Токсичная война Украины.
- Сергей Георгиев — военкор РИА Новости Крым, так называемый омбудсмен Херсонской области.
- Ренат Шавло (псевдо Георгий Медведев) — российский пропагандист с 2014 года, автор Telegram-канала Записки Медведева.
- Павел Кукушкин — военкор террористической бригады Пятнашка, ведет канал Ты там был?
- Жулидов, Алейник, Аксененко, Лянкевич — администраторы Telegram-канала Архангел спецназа, связанные с 45-й бригадой спецназа ВДВ РФ.
Это уже седьмое обновление базы, которая заработала в конце 2023 года. Сейчас в ней — 136 человек, которые являются активными участниками информационной войны против Украины.
ГУР отмечает: каждый военный преступник получит справедливое возмездие.