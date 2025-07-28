Рупоры Кремля: ГУР обновило базу российских пропагандистов

Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО обновили базу Рупоры кремля на портале War&Sanctions.

Об этом сообщили в ГУР.

ГУР обновило базу российских пропагандистов: что известно

В перечень внесены еще 16 человек, которые систематически распространяют российскую дезинформацию, легитимизируют агрессию против Украины и собирают средства на поддержку армии РФ. Среди них — журналисты кремлевских медиа, военкоры, авторы фейковых фильмов и администраторы вражеских Telegram-каналов.

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Новые фигуранты:

Ольга Кирий — журналистка RT Documentary, автор фильмов Азовсталь, Я обвиняю фашизм, Токсичная война Украины.

Сергей Георгиев — военкор РИА Новости Крым, так называемый омбудсмен Херсонской области.

Ренат Шавло (псевдо Георгий Медведев) — российский пропагандист с 2014 года, автор Telegram-канала Записки Медведева.

Павел Кукушкин — военкор террористической бригады Пятнашка, ведет канал Ты там был?

Жулидов, Алейник, Аксененко, Лянкевич — администраторы Telegram-канала Архангел спецназа, связанные с 45-й бригадой спецназа ВДВ РФ.

Это уже седьмое обновление базы, которая заработала в конце 2023 года. Сейчас в ней — 136 человек, которые являются активными участниками информационной войны против Украины.

ГУР отмечает: каждый военный преступник получит справедливое возмездие.

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