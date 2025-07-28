Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Что изменится для ВПЛ с 1 августа: выплаты, жилье и трудоустройство
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Рупоры Кремля: ГУР обновило базу российских пропагандистов

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО обновили базу Рупоры кремля на портале War&Sanctions.

Об этом сообщили в ГУР.

ГУР обновило базу российских пропагандистов: что известно

В перечень внесены еще 16 человек, которые систематически распространяют российскую дезинформацию, легитимизируют агрессию против Украины и собирают средства на поддержку армии РФ. Среди них — журналисты кремлевских медиа, военкоры, авторы фейковых фильмов и администраторы вражеских Telegram-каналов.

Сейчас смотрят

Новые фигуранты:

  • Ольга Кирий — журналистка RT Documentary, автор фильмов Азовсталь, Я обвиняю фашизм, Токсичная война Украины.
  • Сергей Георгиев — военкор РИА Новости Крым, так называемый омбудсмен Херсонской области.
  • Ренат Шавло (псевдо Георгий Медведев) — российский пропагандист с 2014 года, автор Telegram-канала Записки Медведева.
  • Павел Кукушкин — военкор террористической бригады Пятнашка, ведет канал Ты там был?
  • Жулидов, Алейник, Аксененко, Лянкевич — администраторы Telegram-канала Архангел спецназа, связанные с 45-й бригадой спецназа ВДВ РФ.

Это уже седьмое обновление базы, которая заработала в конце 2023 года. Сейчас в ней — 136 человек, которые являются активными участниками информационной войны против Украины.

ГУР отмечает: каждый военный преступник получит справедливое возмездие.

Читайте также
Новое фейковое видео от пропагандистов: что говорят в ЦПД
фейковий ролик РФ

Связанные темы:

ГУРПропагандаПропаганда Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь