Новое фейковое видео от пропагандистов: что говорят в ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг очередной фейк российской пропаганды — видео, на котором якобы украинского военного с пакетом на голове наказывают за недостаточные денежные взносы командиру.

Новое видео пропагандистов: что говорят в ЦПД

Специалисты Центра противодействия дезинформации разоблачили очередную фейковую постановку российской пропаганды.

На этот раз враг создал и распространил видео, демонстрирующее наказание украинского военного, которого привязали к дереву с пакетом на голове.

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По их легенде, командиры ВСУ якобы прибегают к насилию из-за недостаточных денежных взносов от подчиненных.

Эксперты отмечают, что в ролике, где наказывают бойца, отсутствуют опознавательные знаки, шевроны, номера подразделений, лицо человека, подвергшегося насилию, или хотя бы одна конкретная деталь, которая могла бы указывать на реальные события.

Кроме того, геолокация также не установлена, что делает невозможной проверку достоверности.

Распространение таких фейковых видео является частью масштабной информационной операции РФ, направленной на подрыв доверия к украинской армии и моральному духу общества.

Ранее Центр уже разоблачал попытки дезинформации — в частности, постановочное видео, якобы снятое в Павлограде, где сотрудники ТЦК задержали мужчину дома.

Специалисты призывают украинцев критически относиться к подобным вбросам, проверять источники информации и не распространять контент, который может быть элементом враждебной информационной войны.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Фото: Центр противодействия дезинформации

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