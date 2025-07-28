Рупори Кремля: ГУР оновило базу російських пропагандистів

Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Центром протидії дезінформації при РНБО оновили базу Рупори кремля на порталі War&Sanctions.

Про це повідомили у ГУР.

ГУР оновило базу російських пропагандистів: що відомо

До переліку внесено ще 16 осіб, які систематично поширюють російську дезінформацію, легітимізують агресію проти України та збирають кошти на підтримку армії РФ. Серед них — журналісти кремлівських медіа, воєнкори, автори фейкових фільмів та адміністратори ворожих Telegram-каналів.

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Нові фігуранти:

Ольга Кірій — журналістка RT Documentary, авторка фільмів Азовсталь, Я звинувачую фашизм, Токсична війна України.

Сергій Георгієв — воєнкор РІА Новості Крим, так званий омбудсмен Херсонської області.

Рєнат Шавло (псевдо Георгій Медведєв) — російський пропагандист із 2014 року, автор Telegram-каналу Записки Медвєдєва.

Павєл Кукушкін — воєнкор терористичної бригади П’ятнашка, веде канал Ты там был?.

Жулідов, Алєйнік, Аксєнєнко, Лянкєвич — адміністратори Telegram-каналу Архангел спецназу, пов’язані з 45-ю бригадою спецназу ВДВ РФ.

Це вже сьоме оновлення бази, яка запрацювала наприкінці 2023 року. Наразі в ній — 136 осіб, які є активними учасниками інформаційної війни проти України.

ГУР наголошує: кожен воєнний злочинець отримає справедливу відплату.

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