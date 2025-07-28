Потери РФ на 28 июля: ликвидировано еще 1000 оккупантов и 4 артсистемы

Потери врага на 28 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 251-й день полномасштабной войны составляют 1 050 250 убитыми и ранеными.

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Потери врага на 28 июля 2025 года

личного состава около 1 050 250 (+1000) человек;

танков 11 061 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 23 064 (+1) ед.;

артиллерийских систем – 30 826 (+4) ед.;

РСЗО – 1 450 (+1) ед.;

средства ПВО – 1 201 ед.;

самолетов – 421 ед.;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 393 (+235);

крылатых ракет – 3 546 (+11);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 56 596 (+103);

специальной техники – 3935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 251-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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