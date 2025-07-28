Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 28 июля: ликвидировано еще 1000 оккупантов и 4 артсистемы
Потери врага на 28 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 251-й день полномасштабной войны составляют 1 050 250 убитыми и ранеными.
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Потери врага на 28 июля 2025 года
- личного состава около 1 050 250 (+1000) человек;
- танков 11 061 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 23 064 (+1) ед.;
- артиллерийских систем – 30 826 (+4) ед.;
- РСЗО – 1 450 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1 201 ед.;
- самолетов – 421 ед.;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 393 (+235);
- крылатых ракет – 3 546 (+11);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 56 596 (+103);
- специальной техники – 3935.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 251-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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