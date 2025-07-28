Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 28 липня: ліквідовано ще 1000 окупантів та 4 артсистеми
Втрати ворога на 28 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1000 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 251-ту добу повномасштабної війни становлять 1 050 250 убитими й пораненими.
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Втрати ворога на 28 липня 2025
- особового складу близько 1 050 250 (+1000) осіб;
- танків 11 061 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 23 064 (+1) од.;
- артилерійських систем – 30 826 (+4) од.;
- РСЗВ – 1 450 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 201 од.;
- літаків – 421 од;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 393 (+235);
- крилатих ракет – 3 546 (+11);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 596 (+103);
- спеціальної техніки – 3935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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