Втрати ворога на 28 липня: ліквідовано ще 1000 окупантів та 4 артсистеми

Втрати ворога на 28 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1000 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 251-ту добу повномасштабної війни становлять 1 050 250 убитими й пораненими.

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Втрати ворога на 28 липня 2025

особового складу близько 1 050 250 (+1000) осіб;

танків 11 061 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 23 064 (+1) од.;

артилерійських систем – 30 826 (+4) од.;

РСЗВ – 1 450 (+1) од.;

засоби ППО – 1 201 од.;

літаків – 421 од;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 393 (+235);

крилатих ракет – 3 546 (+11);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 596 (+103);

спеціальної техніки – 3935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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