YouTube заблокировал каналы лиц, подпадающих под санкции СНБО: что известно

YouTube заблокировал каналы лиц, против которых указом президента Украины Владимира Зеленского были введены санкции СНБО.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

YouTube заблокировал еще три пропагандистских канала

Как сообщает ЦПД СНБО Украины, YouTube заблокировал на территории Украины еще три канала, которые распространяли нарративы, созвучные российской пропаганде.

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В частности, заблокирован канал российской журналистки Юлии Латининой и два канала бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, который в начале полномасштабной войны выехал из Украины и против которого в Украине было возбуждено уголовное производство.

20 июля против этих лиц указом президента Украины были введены санкции СНБО.

Напомним, что в мае YouTube ограничил доступ к каналу Алексея Арестовича, который находится под санкциями СНБО. Также введены ограничения в отношении аккаунтов других подсанкционных лиц.

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