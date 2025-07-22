YouTube удалил тысячи пропагандистских каналов из России и Китая

Google удалил почти 11 тыс. аккаунтов в YouTube, включая каналы, рекламные учетные записи и блоги, которые были частью пропагандистских кампаний Китая, России, а также еще нескольких стран. Это статистика за май-июнь 2025 года.

С YouTube удалили пропагандистские каналы

Больше всего – более 7,7 тыс. каналов – касались Китая. Они публиковали контент на китайском и английском языках, поддерживали китайские власти, Си Цзиньпина и комментировали внешнюю политику США.

Более 2 тыс. аккаунтов были связаны с Россией. Их материалы продвигали российские нарративы, критиковали Украину, НАТО и Запад.

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В мае Google также заблокировал 20 YouTube-каналов, четыре рекламных аккаунта и один блог, связанные с кремлевским медиа RT.

По данным следствия, оно платило известным консервативным инфлюенсерам в США за распространение нужного контента перед выборами 2024 года. Речь идет, в частности, о Тиме Пуле, Дэйве Рубине и Бенни Джонсоне — всех троих связывают с поддержкой Дональда Трампа.

Какие страны также распространяют пропаганду

Кроме Китая и России, Google обнаружил пропагандистские кампании из Азербайджана, Ирана, Турции, Израиля, Румынии и Ганы. Они были направлены против политических оппонентов и затрагивали актуальные конфликты – например, войну между Израилем и Палестиной.

В YouTube говорят, что это регулярная работа, которая продолжается постоянно. В первом квартале 2025 года Google уже удалил более 23 тыс. подозрительных аккаунтов.

К слову, со вчерашнего дня на платформе начали действовать новые меры безопасности для несовершеннолетних пользователей. YouTube повысил возрастные ограничения для прямых эфиров, поэтому стримить отныне смогут только пользователи в возрасте от 16 лет.

Источник : CNBC

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