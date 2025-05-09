YouTube заблокировал каналы Арестовича, Бондаренко и других подсанкционных лиц

YouTube ограничил доступ к каналу Алексея Арестовича, который находится под санкциями СНБО. Также введены ограничения по отношению к аккаунтам других лиц, находящихся под санкциями.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

YouTube заблокировал каналы подсанкционных лиц

Кроме канала Арестовича, YouTube ограничил доступ к каналам Константина Бондаренко, Дмитрия Васильца, Анастасии Кашеваровой (проекты DailyStorm и This is media), Павла Онищенко.

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Все они находятся под санкциями, введенными Советом национальной безопасности и обороны Украины, которые были реализованы соответствующими указами президента Владимира Зеленского.

На территории Украины доступ к их YouTube-каналам сейчас ограничен.

Напомним, ограничения в отношении Алексея Арестовича вступили в силу 1 мая. Они включают запрет на распространение медиаконтента в пределах Украины.

YouTube-канал Арестовича был заблокирован по запросу Центра противодействия дезинформации через восемь дней после начала действия санкций.

Кроме платформы YouTube, ограничения касаются Telegram-канала Арестовича, его учетных записей в социальных сетях Facebook и Instagram.

По состоянию на 9 мая эти страницы остаются доступными для пользователей в Украине.

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