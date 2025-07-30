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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Демарш в Женеве: делегации покинули зал во время выступления представительницы РФ Матвиенко

Делегація
Фото: Верховная Рада

В ходе Всемирной конференции глав парламентов в Женеве делегации нескольких стран, в том числе и украинская, устроили демарш – они покинули зал во время выступления представительницы Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Об этом сообщила вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, представляющая украинский парламент на конференции.

На Всемирной конференции спикеров России устроили демарш

Участники, возглавляемые Кондратюком, покинули зал как знак протеста против вооруженной агрессии россии в Украине, а также из-за присутствия российской делегации в демократическом форуме.

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Видео акции Кондратюк опубликовала на своей странице в Facebook.

В результате Матвиенко была вынуждена выступать перед почти пустой аудиторией.

– Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это поддержка народа Украины! Спасибо, искренне, даже слезы на глазах – сколько коллег нас поддерживает! Мы не сами! Слава Украине!, – подчеркнула Кондратюк.

Всемирную конференцию руководителей парламентов организует Межпарламентский союз раз в пять лет. Событие объединяет представителей 180 парламентов мира.

— Матвиенко как лицо, одобрившее вооруженную агрессию россии и все последующие преступления против Украины, должно сидеть на скамье подсудимых Специального международного трибунала, а не выступать на мировых собраниях и распространять российские нарративы, — заявила Кондратюк.

В этом году участие делегации РФ, в которую входят лица под международными санкциями, вызвало возмущение среди многих государств.

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