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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Демарш у Женеві: делегації залишили залу під час виступу представниці РФ Матвієнко

Делегація
Фото: Верховна Рада

Під час Всесвітньої конференції голів парламентів у Женеві делегації кількох країн, зокрема й українська, влаштували демарш – вони залишили залу під час виступу представниці Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, яка представляє український парламент на конференції.

На Всесвітній конференції спікерів Росії влаштували демарш

Учасники, очолювані Кондратюк, залишили залу як знак протесту проти збройної агресії росії в Україні, а також через присутність російської делегації в демократичному форумі.

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Відео акції Кондратюк опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Унаслідок цього Матвієнко була змушена виступати перед майже порожньою аудиторією.

– Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це підтримка народу України! Дякую, щиро, аж сльози на очах – скільки колег нас підтримує! Ми не самі! Слава Україні!, – наголосила Кондратюк.

Всесвітню конференцію керівників парламентів організовує Міжпарламентський союз раз на п’ять років. Подія об’єднує представників 180 парламентів світу.

– Матвієнко як особа, яка схвалила збройну агресію росії і всі подальші злочини проти України, має сидіти на лаві підсудних Спеціального міжнародного трибуналу, а не виступати на світових зібраннях і поширювати російські наративи, – заявила Кондратюк.

Цьогоріч участь делегації РФ, до якої входять особи під міжнародними санкціями, викликала обурення серед багатьох держав.

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