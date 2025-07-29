Кондратюк призвала бойкотировать российскую делегацию на конференции в Женеве

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, представляющая Украину на Всемирной конференции глав парламентов в Женеве, выступила с резким заявлением относительно участия в ней делегации России во главе с Валентиной Матвиенко.

– Я призываю участников Конференции спикеров к бойкоту любых публичных мероприятий с участием этой международной преступницы – Матвиенко. Любое совместное фото или рукопожатие с ней – означает встать на сторону агрессора. И это будет обязательно использовано российской пропагандой с целью оправдания преступлений РФ, – отметила Кондратюк в Facebook.

Делегация РФ в Женеве

Межпарламентский союз организует конференцию примерно раз в пять лет. Несмотря на действие персональных санкций, Матвиенко прибыла в Швейцарию, что вызвало возмущение украинской делегации.

Елена Кондратюк убеждена, что такие визиты подрывают эффективность санкционной политики.

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– Лица, подпадающие под санкции, не могут спокойно летать на мировые собрания. Не могут распространять свои нарративы на наиболее представительных площадках. В чем тогда смысл санкций? – отметила она.

Вице-спикер также заявила, что планирует использовать трибуну саммита, чтобы донести правду о войне: обстрелы, гибель мирных жителей, похищенных украинских детей, которых Россия держит в заложниках, потребность Украины в ПВО, а также фальшивые заявления РФ о готовности к миру.

– Матвиенко как лицо, одобрившее вооруженную агрессию России и все последующие преступления против Украины, должна сидеть на скамье подсудимых Специального международного трибунала, – заявила Кондратюк.

Вице-спикер напомнила, что создание такого трибунала поддержала и Швейцария, которая теперь принимает у себя российских политиков, безусловно поддерживающих войну в нашей стране и оккупацию украинских территорий.

Фото: Елена Кондратюк

Источник : Верховная Рада

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