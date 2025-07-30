Запрет электронных сигарет в Украине: что предусматривает новый законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №13548, который предусматривает полный запрет производства, импорта, продажи и оборота электронных сигарет, а также жидкостей и заправочных контейнеров для них. Авторы инициативы аргументируют это необходимостью защиты здоровья граждан, в частности молодежи, от рисков, связанных с употреблением этих изделий.

Что известно о запрете электронных сигарет в Украине и какие изменения предусматривает новый законопроект, читайте в нашем материале.

Какие изменения предусматривает законопроект №13548

Законопроект предлагает внести изменения в закон О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения, добавив новую статью, которая запретит оборот электронных сигарет на территории Украины.

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В то же время из закона о государственном регулировании рынка алкоголя и табака будет изъято положение о лицензировании и обороте жидкостей для вейпов. Таким образом планируется полностью прекратить производство, импорт, экспорт, оптовую и розничную торговлю этой продукцией.

Почему депутаты хотят запретить электронные сигареты

Одной из главных причин, которые побуждают депутатов к запрету электронных сигарет, является их вредное влияние на здоровье.

Причины запрета электронных сигарет:

По данным Центра общественного здоровья, более 70% ежедневных курильщиков в возрасте от 18 до 29 лет используют электронные сигареты, а среди подростков 13-15 лет каждый пятый является активным пользователем вейпов.

В жидкостях для электронных сигарет содержатся вредные вещества, такие как ацетальдегид, акролеин, формальдегид, диацетил, диэтиленгликоль и тяжелые металлы, которые могут вызвать поражение легких, заболевания дыхательных путей и даже рак.

Депутаты также отмечают риски таких болезней, как EVALI (повреждение легких), липоидная пневмония, облитерирующий бронхиолит и первичный спонтанный пневмоторакс, которые уже привели к смерти десятков людей в США.

Отдельной проблемой является слабый контроль за продажей электронных сигарет несовершеннолетним в Украине. Несмотря на официальный запрет, подростки беспрепятственно покупают вейпы, часто даже нелегального происхождения. В то же время в ряде стран, таких как Индия, Таиланд, Сингапур и Бразилия, вейпы вообще запрещены. США и Австралия также ввели жесткие ограничения в ответ на рост их потребления среди молодежи.

Кроме здоровья, депутаты обращают внимание и на экологические проблемы, ведь использованные картриджи и аккумуляторы электронных сигарет загрязняют окружающую среду из-за содержания тяжелых металлов и пластика. Поддельные жидкости, содержащие неизвестные и потенциально опасные примеси, являются дополнительной угрозой жизни потребителей.

Законопроект предусматривает изъятие электронных сигарет из государственных реестров продукции, запрет любой государственной поддержки этой сферы, установление штрафов за нарушение новых правил и закрепление этих изменений на законодательном уровне для защиты здоровья населения.

Итак, запрет электронных сигарет в Украине имеет целью не только уменьшить негативное влияние на здоровье граждан, но и усилить контроль за оборотом такой продукции, защитить молодежь от доступа к вредным изделиям и снизить экологический ущерб.

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