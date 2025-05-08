Опрос КМИС показал рост курильщиков в Украине с 27 до 31% за год

Почти треть (31%) украинцев употребляют табачные или никотиновые изделия, в том числе 27% ежедневно и 4% не ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Употребление табачных и никотиновых изделий, который проводился Киевским международным институтом социологии с 14 февраля по 4 марта 2025 года.

— По сравнению с октябрем 2024 года, доля тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия, выросла с 27% до 31%, в том числе с 23% до 27% стало больше ежедневно, — говорится в сообщении.

Пол и возраст

Также выяснилось, что среди мужчин употребляют табачные или никотиновые изделия 45% респондентов, среди женщин – 19%.

Больше используют табачные или никотиновые изделия лица младшего и среднего возраста, причем и среди мужчин, и среди женщин.

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Среди 18-29-летних 45% употребляют такие изделия, а далее с возрастом показатель снижается до 11% среди людей старше 70 лет. При этом как раз рост употребления пришелся прежде всего на 18-39-летних людей.

Что именно курят

Среди потребителей табачных или никотиновых изделий подавляющее большинство (73%) курят сигареты промышленного производства. Далее следуют табачные изделия для электрического нагревания (19%), электронные сигареты (17%), кальяны (9%), табак (8%). Меньше респондентов говорили о никотиновых подушечках (3%).

Для всех этих изделий, кроме просто табака, текущие показатели такие же, как и были в 2024 году (т. е. все отличия в пределах статистической погрешности). В случае просто табака показатель вырос с 4% до 8% (прежде всего за счет респондентов старшего возраста).

Употребление ТВЭН, электронных сигарет и кальяна более распространено среди молодых респондентов. Наиболее распространено употребление таких изделий среди 18-29-летних респондентов.

Так, среди 18-29-летних респондентов, которые сейчас употребляют табачные или никотиновые изделия, 37% употребляют табачные изделия для электрического нагревания, 39% — электронные сигареты, 24% — кальяны.

Статистика по регионам

В региональном разрезе больше употребляют табака на Востоке Украины (35,7%), меньше на Юге (33,7%) и в Центре (31,7%), меньше всего на Западе (25,6%).

Больше всего употребляют табака в крупных городах с населением от 100 тыс. (34,5%), меньше всего в селах (24,8%).

Также чаще употребляют табак люди со средним достатком (32,8%), чем с низким и высоким, но меньше всего – люди с очень низким достатком (25,1%).

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Были опрошены 2 029 взрослых респондентов со всех подконтрольных регионов Украины.

Источник: КМИС

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