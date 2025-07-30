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Марина Терюханова, редакторка стрічки
5 хв.

Заборона електронних сигарет в Україні: що передбачає новий законопроєкт

заборона електронних сигарет в україні
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13548, який передбачає повну заборону виробництва, імпорту, продажу та обігу електронних сигарет, а також рідин і заправних контейнерів для них.

Автори ініціативи аргументують це необхідністю захисту здоров’я громадян, зокрема молоді, від ризиків, пов’язаних із вживанням цих виробів. 

Що відомо про заборону електронних сигарет в Україні та які зміни передбачає новий законопроєкт, читайте в нашому матеріалі. 

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Які зміни передбачає законопроєкт №13548 

Законопроєкт пропонує внести зміни до закону Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, додавши нову статтю, яка заборонить обіг електронних сигарет на території України.  

Водночас із закону про державне регулювання ринку алкоголю і тютюну буде вилучено положення щодо ліцензування та обігу рідин для вейпів. Таким чином планується повністю припинити виробництво, імпорт, експорт, оптову і роздрібну торгівлю цією продукцією. 

Чому депутати хочуть заборони електронні сигарети 

Однією з головних причин, які спонукають депутатів до заборони електронних сигарет, є їхній шкідливий вплив на здоров’я. 

Причини заборони електронних сигарет: 

  • За даними Центру громадського здоров’я, понад 70% щоденних курців віком від 18 до 29 років використовують електронні сигарети, а серед підлітків 13–15 років кожен п’ятий є активним користувачем вейпів.  
  • У рідинах для електронних сигарет містяться шкідливі речовини, такі як ацетальдегід, акролеїн, формальдегід, діацетил, діетиленгліколь та важкі метали, які можуть викликати ураження легень, захворювання дихальних шляхів і навіть рак.  
  • Депутати також наголошують на ризиках таких хвороб, як EVALI (пошкодження легень), ліпоїдна пневмонія, облітеруючий бронхіоліт та первинний спонтанний пневмоторакс, які вже призвели до смерті десятків людей у США. 

Окремою проблемою є слабкий контроль за продажем електронних сигарет неповнолітнім в Україні. Незважаючи на офіційну заборону, підлітки безперешкодно купують вейпи, часто навіть нелегального походження. Водночас у низці країн, таких як Індія, Таїланд, Сінгапур та Бразилія, вейпи взагалі заборонені. США та Австралія також запровадили жорсткі обмеження у відповідь на зростання їхнього споживання серед молоді. 

Крім здоров’я, депутати звертають увагу і на екологічні проблеми, адже використані картриджі та акумулятори електронних сигарет забруднюють довкілля через вміст важких металів та пластику. Підроблені рідини, що містять невідомі та потенційно небезпечні домішки, є додатковою загрозою життю споживачів. 

Законопроєкт передбачає вилучення електронних сигарет з державних реєстрів продукції, заборону будь-якої державної підтримки цієї сфери, встановлення штрафів за порушення нових правил та закріплення цих змін на законодавчому рівні для захисту здоров’я населення. 

Отже, заборона електронних сигарет в Україні має на меті не лише зменшити негативний вплив на здоров’я громадян, а й посилити контроль за обігом такої продукції, захистити молодь від доступу до шкідливих виробів та знизити екологічний збиток. 

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