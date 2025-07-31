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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Под Радой проходит акция протеста за независимость НАБУ и САП

акція під радою
Фото: Факти ICTV

В Киеве под зданием Верховной Рады началась акция протеста с требованием возвращения полномочий и независимости антикоррупционным органам НАБУ и САП.

Об этом сообщает корреспондент программы Вікна-новини с места событий.

Под Радой началась акция протеста

Несколько сотен митингующих собрались возле парламента с требованием отменить закон №4555-IX, который, по словам общественности, ограничил независимость антикоррупционной системы.

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Протестующие призывают депутатов уже сегодня принять безотлагательный президентский законопроект, направленный на восстановление полномочий НАБУ и САП.

Под стенами парламента раздаются лозунги: “Испортили – исправляйте!”, “Цивинского в БЭБ!”, “Власть – это народ”.

Еще одним из ключевых пунктов требований стало назначение главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Порядок во время акции обеспечивают правоохранители, в том числе возле станции метро Арсенальная дежурят представители полиции диалога – около десяти человек.

Напомним, 30 июля профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроект № 13533 президента Владимира Зеленского относительно НАБУ и САП – как за основу, так и в целом.

Сегодня Верховная Рада должна проголосовать за законопроект №13533.

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