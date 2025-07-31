Под Радой проходит акция протеста за независимость НАБУ и САП
В Киеве под зданием Верховной Рады началась акция протеста с требованием возвращения полномочий и независимости антикоррупционным органам НАБУ и САП.
Об этом сообщает корреспондент программы Вікна-новини с места событий.
Под Радой началась акция протеста
Несколько сотен митингующих собрались возле парламента с требованием отменить закон №4555-IX, который, по словам общественности, ограничил независимость антикоррупционной системы.
Протестующие призывают депутатов уже сегодня принять безотлагательный президентский законопроект, направленный на восстановление полномочий НАБУ и САП.
Под стенами парламента раздаются лозунги: “Испортили – исправляйте!”, “Цивинского в БЭБ!”, “Власть – это народ”.
Еще одним из ключевых пунктов требований стало назначение главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Порядок во время акции обеспечивают правоохранители, в том числе возле станции метро Арсенальная дежурят представители полиции диалога – около десяти человек.
Напомним, 30 июля профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроект № 13533 президента Владимира Зеленского относительно НАБУ и САП – как за основу, так и в целом.
Сегодня Верховная Рада должна проголосовать за законопроект №13533.