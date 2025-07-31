Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Росію завдяки перемогам Шахтаря і Динамо
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Під Радою проходить акція протесту за незалежність НАБУ і САП

акція під радою
Фото: Факти ICTV

У Києві під будівлею Верховної Ради розпочалася акція протесту з вимогою повернення повноважень та незалежності антикорупційним органам НАБУ та САП.

Про це повідомляє кореспондент програми Вікна-новини з місця події.

Під Радою розпочалася акція протесту

Кілька сотень учасників мітингу зібралися біля парламенту з вимогою скасувати закон №4555-IX, який, за словами громадськості, обмежив незалежність антикорупційної системи.

Зараз дивляться

Протестувальники закликають депутатів вже сьогодні ухвалити невідкладний президентський законопроєкт, спрямований на відновлення повноважень НАБУ та САП.

Під стінами парламенту лунають гасла: “Зіпсували – виправляйте!”, “Цивінського до БЕБ!”, “Влада – це народ”.

Ще одним із ключових пунктів вимог стало призначення голови Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Порядок під час акції забезпечують правоохоронці, зокрема біля станції метро Арсенальна чергують представники поліції діалогу – близько десяти осіб.

Нагадаємо, 30 липня профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт № 13533 президента Володимира Зеленського щодо НАБУ та САП – як за основу, так і в цілому.

Сьогодні Верховна Рада має проголосувати за законопроєкт № 13533.

Читайте також
Зеленський обговорив із фон дер Ляєн новий законопроєкт щодо НАБУ і САП
Володимир Зеленський провів нараду

Пов'язані теми:

Верховна РадаЗаконНАБУСАП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь