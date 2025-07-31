Під Радою проходить акція протесту за незалежність НАБУ і САП
У Києві під будівлею Верховної Ради розпочалася акція протесту з вимогою повернення повноважень та незалежності антикорупційним органам НАБУ та САП.
Про це повідомляє кореспондент програми Вікна-новини з місця події.
Під Радою розпочалася акція протесту
Кілька сотень учасників мітингу зібралися біля парламенту з вимогою скасувати закон №4555-IX, який, за словами громадськості, обмежив незалежність антикорупційної системи.
Протестувальники закликають депутатів вже сьогодні ухвалити невідкладний президентський законопроєкт, спрямований на відновлення повноважень НАБУ та САП.
Під стінами парламенту лунають гасла: “Зіпсували – виправляйте!”, “Цивінського до БЕБ!”, “Влада – це народ”.
Ще одним із ключових пунктів вимог стало призначення голови Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Порядок під час акції забезпечують правоохоронці, зокрема біля станції метро Арсенальна чергують представники поліції діалогу – близько десяти осіб.
Нагадаємо, 30 липня профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт № 13533 президента Володимира Зеленського щодо НАБУ та САП – як за основу, так і в цілому.
Сьогодні Верховна Рада має проголосувати за законопроєкт № 13533.