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Анастасия Гевко, редактор ленты
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Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия НАБУ и САП

Володимир Зеленський 
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Зеленский подписал закон № 13533 – что это означает

– Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией – никаких сомнений, – подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех парламентариев, проголосовавших за принятие этого закона в кратчайшие сроки. 

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Что предусматривает закон № 13533

Зеленский рассказал, что закон № 13533 гарантирует отсутствие каких-либо внешних влияний, вмешательств в работу НАБУ и САП, в частности благодаря регулярным проверкам на детекторе лжи тех сотрудников правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственной тайне или родственников в России.  

Закон № 13533 официально вернул НАБУ и САП статус независимых институтов, вновь ограничил влияние на них генпрокурора и установил предохранители во избежание давления на антикоррупционеров. 

Что предшествовало подписанию закона президентом Зеленским

Сегодня же, 31 июля, за этот закон в целом проголосовал 331 депутат Верховной Рады. Ни один народный избранник не выступил против и не воздержался. 

Председатель Рады Руслан Стефанчук сразу же подписал документ и направил его президенту. 

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

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Источник: Офис президента

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