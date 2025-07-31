Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия НАБУ и САП
Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП.
Об этом он сообщил у себя в соцсетях.
Зеленский подписал закон № 13533 – что это означает
– Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией – никаких сомнений, – подчеркнул президент.
Он поблагодарил всех парламентариев, проголосовавших за принятие этого закона в кратчайшие сроки.
Что предусматривает закон № 13533
Зеленский рассказал, что закон № 13533 гарантирует отсутствие каких-либо внешних влияний, вмешательств в работу НАБУ и САП, в частности благодаря регулярным проверкам на детекторе лжи тех сотрудников правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственной тайне или родственников в России.
Закон № 13533 официально вернул НАБУ и САП статус независимых институтов, вновь ограничил влияние на них генпрокурора и установил предохранители во избежание давления на антикоррупционеров.
Что предшествовало подписанию закона президентом Зеленским
Сегодня же, 31 июля, за этот закон в целом проголосовал 331 депутат Верховной Рады. Ни один народный избранник не выступил против и не воздержался.
Председатель Рады Руслан Стефанчук сразу же подписал документ и направил его президенту.
Закон вступит в силу на следующий день после его публикации в парламентской газете Голос Украины.