Зеленський підписав закон, що повертає повноваження НАБУ та САП
Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення повноважень НАБУ та САП.
Про це він повідомив у себе в соцмережах.
Зеленський підписав закон № 13533 – що це означає
– Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – жодних сумнівів, – підкреслив президент.
Він подякував усім парламентарям, що проголосували за ухвалення цього закону у найкоротші терміни.
Що передбачає закон № 13533
Зеленський розповів, що закон № 13533 гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань у роботу НАБУ та САП, зокрема завдяки регулярним перевіркам на детекторі брехні тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів у Росії.
Закон № 13533 офіційно повернув НАБУ та САП статус незалежних інституцій, знову обмежив вплив на них генпрокурора і встановив запобіжники задля уникнення тиску на антикорупціонерів.
Що передувало підписанню закона президентом Зеленським
Сьогодні ж, 31 липня, за цей закон в цілому проголосував 331 депутат Верховної Ради. Жоден народний обранець не виступив проти та не утримався.
Голова Ради Руслан Стефанчук одразу ж підписав документ і направив його президенту.
Закон набуде чинності наступного дня після його публікації в парламентській газеті Голос України.