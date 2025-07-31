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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

Зеленський підписав закон, що повертає повноваження НАБУ та САП

Володимир Зеленський 
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення повноважень НАБУ та САП.

Про це він повідомив у себе в соцмережах. 

Зеленський підписав закон № 13533 – що це означає

– Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією – жодних сумнівів, – підкреслив президент.

Він подякував усім парламентарям, що проголосували за ухвалення цього закону у найкоротші терміни. 

Зараз дивляться

Що передбачає закон № 13533

Зеленський розповів, що закон № 13533 гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів, втручань у роботу НАБУ та САП, зокрема завдяки регулярним перевіркам на детекторі брехні тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів у Росії.  

Закон № 13533 офіційно повернув НАБУ та САП статус незалежних інституцій, знову обмежив вплив на них генпрокурора і встановив запобіжники задля уникнення тиску на антикорупціонерів. 

Що передувало підписанню закона президентом Зеленським

Сьогодні ж, 31 липня, за цей закон в цілому проголосував 331 депутат Верховної Ради. Жоден народний обранець не виступив проти та не утримався. 

Голова Ради Руслан Стефанчук одразу ж підписав документ і направив його президенту. 

Закон набуде чинності наступного дня після його публікації в парламентській газеті Голос України.

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Верховна рада

Джерело: Офіс президента

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