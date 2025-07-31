Рада проголосовала за законопроект № 13533, возвращающий полномочия НАБУ и САП

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект президента Владимира Зеленского № 13533, который возвращает полномочия НАБУ и САП.

Рада проголосовала за законопроект № 13533

331 депутат Верховной Рады за основу и в целом проголосовал за законопроект № 13533.

Накануне 30 июля профильный комитет Верховной Рады одобрил законопроект президента Владимира Зеленского относительно НАБУ и САП – как за основу, так и в целом.

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Как сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк, комитет поддержал президентский законопроект, который возвращает полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Голосование за законопроект № 13533 – реакция премьер-министра

Премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя голосование за законопроект № 13533, подчеркнула, что благодарна всем депутатам, которые поддержали инициативу для обеспечения независимости НАБУ и САП и защиты органов правопорядка от любых внешних влияний.

– Закон снимает вопрос о рисках вмешательства в работу антикоррупционных органов и укрепляет всю систему правопорядка. Это четкий ответ на ожидания общества и наших европейских партнеров, – заявила Свириденко.

По ее мнению, этим голосованием за законопроект № 13533 удалось еще раз доказать, что Украина является демократической страной, которая прислушивается к общественному мнению, уважает позиции граждан и укрепляет институты.

Она пообещала, что правительство Украины проинформирует о принятом решении всех своих партнеров.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект № 12414, который, по оценкам экспертов и общественности, ослабил независимость НАБУ и САП.

Хотя официальная цель документа — урегулирование процедур расследования исчезновения лиц во время военного положения, он вызвал критику из-за потенциального ограничения независимости антикоррупционных органов и расширения полномочий генерального прокурора.

После подписания закона президентом и обнародования в официальном издании Голос Украины он вступил в силу.

Это решение вызвало широкий публичный резонанс. В ряде городов Украины прошли акции протеста.

В ответ Владимир Зеленский подал в парламент новый законопроект, возвращающий полномочия НАБУ и САП.

Глава государства подчеркнул: важно, что граждане достойно реагируют на события, относящиеся к принципам демократии.

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