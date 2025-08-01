Путин солгал о Часовом Яру, Орешнике и войне в Украине – ЦПД

Президент России Владимир Путин во время визита на остров Валаам в Спасо-Преображенский монастырь сделал четыре лживых заявления.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Ключевая ложь Владимира Путина: что известно

ЦПД насчитал четыре ключевые лжи, сказанные российским диктатором. Первой среди них является та, в которой он утверждает, что якобы заинтересован в устойчивом долгосрочном мире с Украиной, однако якобы Киев считает, что еще не время для переговоров, поэтому Кремль вынужден ждать.

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В Центре напомнили, что Украина еще в марте заявила о поддержке предложения США и о готовности к полному прекращению огня. Также украинское руководство готово к встрече лидеров, и именно Путин откладывает ее, перекладывая при этом ответственность на Киев.

Второй такой ложью является заявление о якобы неконституционности власти в Украине, в то время как именно Путин – нелегитимный руководитель своей страны, ведь он несколько раз переписывал конституцию России, чтобы остаться у власти. Кроме того, он незаконно провел свои “выборы” на временно оккупированных украинских территориях.

Третья ложь Путина во время этого визита – о том, что РФ выработала первый серийный Орешник, который якобы поступил в российские войска. Так, по информации ЦПД, большинство запусков Орешника были неудачными. Там считают, что лидер Кремля использует Орешник для информационного запугивания мира.

И четвертой ложью российского диктатора стало заявление о якобы взятии Часового Яра несколько дней назад, ведь бои за город продолжаются.

Источник: ЦПД

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