Путін збрехав щодо Часового Яру, Орєшніка та війни в Україні – ЦПД

Президент Росії Володимир Путін під час візиту на острів Валаам до Спасо-Преображенського монастиря зробив чотири брехливі заяви.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ключова брехня Володимира Путіна: що відомо

ЦПД нарахував чотири ключові брехні, сказані російським диктатором. Першою серед них є та, в якій він стверджує, що нібито зацікавлений в стійкому довготривалому мирі з Україною, однак нібито Київ вважає, що ще не час переговорів, тож Кремль вимушений чекати.

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У Центрі нагадали, що Україна ще в березні заявила про підтримку пропозиції США і про готовність до повного припинення вогню. Також українське керівництво готове до зустрічі лідерів і саме Путін відкладає її, перекладаючи при цьому відповідальність на Київ.

Другою такою брехнею є заява про нібито неконституційність влади в Україні, в той час як саме Путін – нелегітимний керівник своєї країни, адже він кілька разів переписував конституцію Росії, щоб залишитись при владі. Крім того, він незаконно провів свої “вибори” на тимчасово окупованих українських територіях.

Третя брехня Путіна під час цього візиту – про те, що РФ виробила перший серійний Орєшнік, який нібито надійшов у російські війська. Так, за інформацією ЦПД, більшість пусків Орєшніка були невдалими. Там вважають, що лідер Кремля використовує Орєшнік для інформаційного залякування світу.

І четвертою брехнею російського диктатора стала заява про нібито взяття Часового Яру декілька днів тому, адже бої за місто тривають.

Джерело: ЦПД

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