Правительство готовится к прозрачному отбору руководителя таможни — Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочую встречу с министром финансов Сергеем Марченко.

Об этом она сообщила в Telegram.

Свириденко инициирует конкурс на руководителя таможни: что известно

Она поручила вынести на рассмотрение следующего заседания правительства вопрос о формировании конкурсной комиссии по отбору руководителя Государственной таможенной службы.

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Свириденко отметила, что отбор должен проходить прозрачно и профессионально, а таможня должна стать современной сервисной институцией, соответствовать стандартам ЕС и эффективно наполнять бюджет честным путем.

— Важно провести этот отбор прозрачно и профессионально. Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета, — написала Свириденко.

Напомним, исполняющему обязанности начальника Государственной таможенной службы Украины Сергею Звягинцеву объявили подозрение в недекларировании дома под Киевом, общая стоимость которого составляет более $100 тыс.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования было установлено, что в декларациях за 2021 — 2023 годы лицо не отразило сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.

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