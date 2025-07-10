Требовали до $200 за одну машину: разоблачены четыре инспектора Одесской таможни

Правоохранители разоблачили четырех инспекторов Одесской таможни, которые вымогали деньги за перевозку товаров.

Разоблачение таможенников осуществили прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления СБУ в Одесской области и следователями ГБР в Николаеве.

Как таможенники организовали коррупционную схему

Правоохранители разоблачили четырех сотрудников Одесской таможни, которые вместо борьбы с контрабандой организовали коррупционную схему.

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По информации следствия, инспекторы требовали от предпринимателей взятки за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу.

Такса за каждое транспортное средство составляла от $120 до $200. Учитывая средний объем экспортных перевозок, коррупционная схема могла приносить до $5 тыс. еженедельно только с одного пункта пропуска.

В настоящее время всем четырем таможенникам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Прокуратура инициирует избрание подозреваемым мер пресечения и отстранение от должностей. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Одесская областная прокуратура

Фото:Одесская областная прокуратура

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