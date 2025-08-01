Уряд готується до прозорого відбору керівника митниці – Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу зустріч із міністром фінансів Сергієм Марченком.

Про це вона повідомила у Telegram.

Свириденко ініціює конкурс на керівника митниці: що відомо

Вона доручила винести на розгляд наступного засідання уряду питання про формування конкурсної комісії з відбору керівника Державної митної служби.

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Свириденко наголосила, що відбір має проходити прозоро та професійно, а митниця повинна стати сучасною сервісною інституцією, відповідати стандартам ЄС та ефективно наповнювати бюджет чесним шляхом.

– Важливо провести цей відбір прозоро та професійно. Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету, – написала Свириденко.

Нагадаємо, виконувачу обов’язків начальника Державної митної служби України Сергію Звягінцеву оголосили підозру у недекларуванні будинку під Києвом, загальна вартість якого становить понад $100 тис.

Зазначається, що у межах досудового розслідування було встановлено, що у деклараціях за 2021 – 2023 роки особа не відобразила відомостей про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

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