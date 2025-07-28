Трамп сократил дедлайн для Путина до 10-12 дней

Президент США Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для президента РФ Владимира Путина о прекращении войны против Украины.

Об этом он сказал журналистам во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп заявил о новом дедлайне для Путина: что известно

По его словам, у Москвы есть только 10 или 12 дней, чтобы достичь перемирия. Предыдущий срок составлял 50 дней.

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— Я установлю новый срок — примерно 10, 10 или 12 дней. Нет смысла ждать. Это было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса, — заявил Трамп.

Он добавил, что в ближайшие дни обнародует точные сроки. В случае отказа Кремля пойти на мир Трамп угрожает ввести новые пошлины на российские товары.

Также, отвечая на вопрос журналистов, врет ли ему Путин, Трамп воздержался от прямого ответа.

— Я не хочу употреблять слово врет. Но мы уже несколько раз были близки к миру, и вдруг ракеты летят на Киев. Что это вообще означает?, — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что не хочет новых санкций, потому что любит русский народ, но разочарован поведением Кремля.

Ранее в этом месяце Трамп пригрозил Москве жесткими вторичными санкциями, если она не прекратит войну в течение 50 дней. Однако критики указывали, что такой дедлайн только позволяет России продолжить летнее наступление и захватить новые территории перед потенциальными переговорами.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила эту позицию, отметив, что США готовы ввести 100% пошлины и вторичные санкции против России.

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