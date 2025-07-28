Трамп сократил дедлайн для Путина до 10-12 дней
Президент США Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для президента РФ Владимира Путина о прекращении войны против Украины.
Об этом он сказал журналистам во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Трамп заявил о новом дедлайне для Путина: что известно
По его словам, у Москвы есть только 10 или 12 дней, чтобы достичь перемирия. Предыдущий срок составлял 50 дней.
— Я установлю новый срок — примерно 10, 10 или 12 дней. Нет смысла ждать. Это было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса, — заявил Трамп.
Он добавил, что в ближайшие дни обнародует точные сроки. В случае отказа Кремля пойти на мир Трамп угрожает ввести новые пошлины на российские товары.
Также, отвечая на вопрос журналистов, врет ли ему Путин, Трамп воздержался от прямого ответа.
— Я не хочу употреблять слово врет. Но мы уже несколько раз были близки к миру, и вдруг ракеты летят на Киев. Что это вообще означает?, — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что не хочет новых санкций, потому что любит русский народ, но разочарован поведением Кремля.
Ранее в этом месяце Трамп пригрозил Москве жесткими вторичными санкциями, если она не прекратит войну в течение 50 дней. Однако критики указывали, что такой дедлайн только позволяет России продолжить летнее наступление и захватить новые территории перед потенциальными переговорами.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила эту позицию, отметив, что США готовы ввести 100% пошлины и вторичные санкции против России.