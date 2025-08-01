Зеленський відповів на останні заяви Путіна: Ми готові до зустрічі на рівні лідерів
Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна, запропонувавши зустріч на рівні лідерів.
Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.
Зеленський відреагував на заяву Путіна
– Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочки санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час, – написав президент України.
Зеленський додав, що Київ розуміє, хто ухвалює рішення на Росії і хто має закінчити цю війну. Він додав, що це також розуміють у всьому світі.
Президент запропонував перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.
– Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії, – додав він.
Що сказав Путін
Російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю заявив, що нібито виступає за довготривалий мир в Україні, а всі розчарування щодо перемовин виникають через “надмірні очікування”.
Свою заяву він зробив за тиждень до дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом.
Диктатор сказав, що озвучені ним умови щодо припинення війни – незмінні. Йдеться про нейтральний статус України, відмова від вступу до НАТО, а також повна окупація територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.