Зеленський відповів на останні заяви Путіна: Ми готові до зустрічі на рівні лідерів

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна, запропонувавши зустріч на рівні лідерів.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський відреагував на заяву Путіна

– Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочки санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час, – написав президент України.

Зеленський додав, що Київ розуміє, хто ухвалює рішення на Росії і хто має закінчити цю війну. Він додав, що це також розуміють у всьому світі.

Зараз дивляться

Президент запропонував перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.

– Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії, – додав він.

Що сказав Путін

Російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю заявив, що нібито виступає за довготривалий мир в Україні, а всі розчарування щодо перемовин виникають через “надмірні очікування”.

Свою заяву він зробив за тиждень до дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом.

Диктатор сказав, що озвучені ним умови щодо припинення війни – незмінні. Йдеться про нейтральний статус України, відмова від вступу до НАТО, а також повна окупація територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.