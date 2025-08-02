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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Карта бойових дій на 2 серпня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на кінець минулої доби на фронті зафіксовано 130 бойових дій. Ворог скинув 82 керовані авіабомби, використав для ударів 1 394 дрони-камікадзе та здійснив близько 4 тис. обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Де точаться бої в Україні 2 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 2 серпня 2025

Втрати ворога на 2 серпня 2025 року

  • особового складу – близько 1 055 210 (+1010) осіб,
  • танків – 11 068 од,
  • бойових броньованих машин – 23 069 (+1) од,
  • артилерійських систем – 30 982 (+38) од,
  • РСЗВ – 1452 (+1) од,
  • засобів ППО – 1203 од,
  • літаків – 421 од,
  • гелікоптерів – 340 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49 196 (+139) од,
  • крилатих ракет – 3551 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 024 (+130) од,
  • спеціальної техніки – 3935 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 256-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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