Логистикой в Нацгвардии будут руководить только боевые офицеры – Зеленский

Во всех подразделениях логистики в Национальной гвардии Украины только боевые офицеры будут занимать руководящие должности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 2 августа после доклада министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о масштабном коррупционном деле по закупке беспилотников и средств РЭБ, к которому причастны военнослужащие Нацгвардии.

Зеленский о руководящих должностях в Нацгвардии

— Поручил министру публично представить все детали нововведений, — заявил глава государства.

По словам президента, в Нацгвардии уже проводится служебное расследование. Владимир Зеленский утверждает, что ожидает серьезных результатов.

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Сегодня президент встретился с главами НАБУ и САП – Семеном Кривоносом и Александром Клименко.

По его словам, антикоррупционные органы разоблачили во взяточничестве одного из депутатов Верховной Рады Украины, руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии.

— К сожалению, это были махинации на закупках РЭБ и FPV. Абсолютно аморальные. Должна быть полная и справедливая ответственность, — убежден Зеленский.

Президент отметил, что поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу — за такие разоблачения.

— И я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности в НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры, — подчеркнул глава государства.

Зеленский о дальнобойных операциях СБУ в России

Сегодня был доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Президент поблагодарил за украинские специальные дальние операции на территории России.

— Это очень ощутимо. Каждая из них ощутима для врага. Наши операции будут продолжаться. Россия затягивает войну, следовательно, будет получать справедливые ответы, — заявил Зеленский.

На неделе были соответствующие реализации Службы безопасности Украины против тех, кто ослабляет украинскую защиту.

Разоблачен достаточно серьезный российский агент в Воздушных силах ВСУ и бывший чиновник Министерства обороны Украины, который пытался зарабатывать на закупках продуктов для нашей армии, отметил президент.

— Все наши органы правопорядка и каждый, кто на своей должности, должен защищать наше государство и наших людей. Все должны давать результаты для Украины. Для устойчивости, справедливости и защиты Украины, — сказал он.

Зеленский о встрече с Усиком

Владимир Зеленский встретился с настоящей легендой Украины Александром Усиком.

Президент поблагодарил его за победы ради Украины, за нашу мотивацию и украинский характер, который демонстрирует себя миру.

— Мы договорились с Александром, что он также поможет Украине на международном треке — в отношениях с США. Украину должны слышать на всех уровнях. Украинскую силу точно слышат, — сказал глава государства.

По словам Зеленского, они обсудили развитие спортивной инфраструктуры и поддержку активности молодых украинцев. Все это планируют реализовывать, подчеркнул президент.

Зеленский о награждении Рощиной и украинских воинов

Утром вышли указы о государственной благодарности людям, которые делают и делали все, чтобы защитить Украину, наших людей и нормальную жизнь.

Президент отметил, что наградил журналистку Викторию Рощину орденом Свободы – к сожалению, посмертно.

— Она была для многих олицетворением свободы. Очень важно, что сейчас ее помнят все, украинские журналисты, много неравнодушных людей. Вечная память, — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент наградил званием Героя Украины наших воинов: подполковников Романа Оноприйчу и Николая Шевчука из Службы безопасности Украины и Национальной гвардии Украины, а также полковника и нацгвардейца Олега Мироненко.

Еще трех воинов Вооруженных сил Украины глава государства наградил Крестами боевых заслуг.

— Это воины 5 отдельной тяжелой механизированной бригады — солдаты Евгений Нетесаный и Александр Курце и сержант Владимир Гузенко. Парни проявили себя чрезвычайно храбро, чрезвычайно стойко в боях на Донетчине — в Покровском районе, на позициях в Андреевке. Гордимся такими нашими воинами, — резюмировал Зеленский.

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