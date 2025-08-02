Логістикою у Нацгвардії керуватимуть лише бойові офіцери – Зеленський

У всіх підрозділах логістики в Національній гвардії України тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 серпня після доповіді міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко щодо масштабної корупційної справи на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ, до якої причетні військовослужбовці Нацгвардії.

Зеленський про керівні посади у Нацгвардії

– Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень, – заявив глава держави.

За словами президента, уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Володимир Зеленський стверджує, що очікує на серйозні результати.

Зараз дивляться

Сьогодні президент зустрівся з очільниками НАБУ та САП – Семеном Кривоносом та Олександром Клименком.

За його словами, антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії.

– На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність, – переконаний Зеленський.

Президент зазначив, що подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття.

– І я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки, – наголосив глава держави.

Зеленський про далекобійні операції СБУ в Росії

Сьогодні була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Президент подякував за українські спеціальні далекобійні операції на території Росії.

– Це дуже відчувається. Кожна з них відчутна для ворога. Наші операції продовжуватимуться. Росія затягує війну, отже, отримуватиме справедливі відповіді, – заявив Зеленський.

На тижні були відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює український захист.

Викритий достатньо серйозний російський агент у Повітряних силах ЗСУ та колишній посадовець Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для нашої армії, зазначив президент.

– Усі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати нашу державу та наших людей. Усі мають давати результати для України. Для стійкості, справедливості та захисту України, – сказав він.

Зеленський про зустріч з Усиком

Володимир Зеленський зустрівся зі справжньою легендою України Олександром Усиком.

Президент подякував йому за перемоги заради України, за нашу мотивацію та український характер, який демонструє себе світові.

– Ми домовилися з Олександром, що він також допоможе Україні на міжнародному треку – у відносинах зі США. Україну мають чути на всіх рівнях. Українську силу точно чують, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, вони обговорили розвиток спортивної інфраструктури та підтримку активності молодих українців. Усе це планують реалізовувати, наголосив президент.

Зеленський про нагородження Рощиної та українських воїнів

Вранці вийшли укази про державну вдячність людям, які роблять і робили все, щоб захистити Україну, наших людей і нормальне життя.

Президент зазначив, що відзначив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи – на жаль, посмертно.

– Вона була для багатьох уособленням свободи. Дуже важливо, що зараз її памʼятають всі, українські журналісти, багато небайдужих людей. Вічна памʼять, – наголосив Зеленський.

Водночас президент відзначив званням Героя України наших воїнів: підполковників Романа Онопрійчу та Миколу Шевчука зі Служби безпеки України та Національної гвардії України, а також полковника і нацгвардійця Олега Мироненка.

Ще трьох воїнів Збройних сил України глава держави відзначив Хрестами бойових заслуг.

– Це воїни 5 окремої важкої механізованої бригади – солдати Євген Нетесаний та Олександр Курце і сержант Володимир Гузенко. Хлопці проявили себе надзвичайно хоробро, надзвичайно стійко в боях на Донеччині – у Покровському районі, на позиціях в Андріївці. Пишаємося такими нашими воїнами, – резюмував Зеленський.

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