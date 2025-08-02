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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Логістикою у Нацгвардії керуватимуть лише бойові офіцери – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

У всіх підрозділах логістики в Національній гвардії України тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 серпня після доповіді міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко щодо масштабної корупційної справи на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ, до якої причетні військовослужбовці Нацгвардії.

Зеленський про керівні посади у Нацгвардії

– Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень, – заявив глава держави.

За словами президента, уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Володимир Зеленський стверджує, що очікує на серйозні результати.

Зараз дивляться

Сьогодні президент зустрівся з очільниками НАБУ та САП – Семеном Кривоносом та Олександром Клименком.

За його словами, антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії.

– На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність, – переконаний Зеленський.

Президент зазначив, що подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття.

– І я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки, – наголосив глава держави.

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Зеленський про далекобійні операції СБУ в Росії

Сьогодні була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Президент подякував за українські спеціальні далекобійні операції на території Росії.

– Це дуже відчувається. Кожна з них відчутна для ворога. Наші операції продовжуватимуться. Росія затягує війну, отже, отримуватиме справедливі відповіді, – заявив Зеленський.

На тижні були відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює український захист.

Викритий достатньо серйозний російський агент у Повітряних силах ЗСУ та колишній посадовець Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для нашої армії, зазначив президент.

– Усі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати нашу державу та наших людей. Усі мають давати результати для України. Для стійкості, справедливості та захисту України, – сказав він.

Зеленський про зустріч з Усиком

Володимир Зеленський зустрівся зі справжньою легендою України Олександром Усиком.

Президент подякував йому за перемоги заради України, за нашу мотивацію та український характер, який демонструє себе світові.

– Ми домовилися з Олександром, що він також допоможе Україні на міжнародному треку – у відносинах зі США. Україну мають чути на всіх рівнях. Українську силу точно чують, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, вони обговорили розвиток спортивної інфраструктури та підтримку активності молодих українців. Усе це планують реалізовувати, наголосив президент.

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Зеленський про нагородження Рощиної та українських воїнів

Вранці вийшли укази про державну вдячність людям, які роблять і робили все, щоб захистити Україну, наших людей і нормальне життя.

Президент зазначив, що відзначив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи – на жаль, посмертно.

– Вона була для багатьох уособленням свободи. Дуже важливо, що зараз її памʼятають всі, українські журналісти, багато небайдужих людей. Вічна памʼять, – наголосив Зеленський.

Водночас президент відзначив званням Героя України наших воїнів: підполковників Романа Онопрійчу та Миколу Шевчука зі Служби безпеки України та Національної гвардії України, а також полковника і нацгвардійця Олега Мироненка.

Ще трьох воїнів Збройних сил України глава держави відзначив Хрестами бойових заслуг.

– Це воїни 5 окремої важкої механізованої бригади – солдати Євген Нетесаний та Олександр Курце і сержант Володимир Гузенко. Хлопці проявили себе надзвичайно хоробро, надзвичайно стійко в боях на Донеччині – у Покровському районі, на позиціях в Андріївці. Пишаємося такими нашими воїнами, – резюмував Зеленський.

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Ігор Клименкоборотьба з корупцієюВійна в УкраїніВолодимир ЗеленськийНацгвардія
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