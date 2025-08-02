Схема на дронах: членство нардепа Алексея Кузнецова в Слуге народа приостановят

На время расследования по делу о масштабной коррупции при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции Слуга народа будет приостановлено.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Кузнецов причастен к масштабной коррупции

По словам Арахамии, фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.

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— Антикоррупционная инфраструктура работает независимо, и недавно проголосованный парламентом президентский закон предоставляет для этого все необходимые гарантии. Взаимодействие всех в государстве для преодоления коррупции крайне важно, — подчеркнул он.

Арахамия отметил, что фракция ожидает судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание, несмотря на статусы и должности, утверждает он.

Политическая партия Слуга народа приняла решение об отстранении народного депутата Алексея Кузнецова от руководства областной организацией партии из-за уголовного производства.

— Дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос о его исключении из партии. Ожидаем честного и объективного рассмотрения дела в суде, — говорится в заявлении.

Уголовное дело против Кузнецова

Недавно НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с государственными закупками беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В деле фигурируют высокопоставленные чиновники и представители бизнеса, в частности народный депутат IX созыва Алексей Кузнецов, бывший руководитель Луганской ОВА (ныне возглавляет районную военную администрацию), начальник городской военной администрации, командир части Нацгвардии, а также владелец и директор предприятия-поставщика дронов.

По данным следствия, участники схемы заключали государственные контракты с аффилированными компаниями, которые поставляли FPV-дроны по искусственно завышенным ценам.

Часть средств, а именно до 30% от стоимости контракта, возвращалась организаторам в виде взяток. Один из контрактов, на сумму почти 10 млн грн, нанес государству ущерб в более чем $80 тыс.

В настоящее время четыре человека задержаны в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются.

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