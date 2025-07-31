Политолог о законе о НАБУ и САП: Будет поддержка партнеров, но требования возрастут

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №13533, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, которым восстанавливается независимость и полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Факты ICTV спросили главу правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолога Владимира Фесенко о том, действительно ли законопроект №13533 восстанавливает все полномочия НАБУ и САП, как это повлияет на отношения с Европейским Союзом, что будет дальше происходить с военной и экономической помощью Украине.

Законопроект 13533: какие изменения ждут НАБУ и САП

Документ инициирован главой государства Владимиром Зеленским и направлен на исправление противоречивых изменений, которые ранее фактически подчиняли антикоррупционные органы генеральному прокурору Украины.

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Принятие законопроекта №13533 фактически стало важным шагом к сохранению антикоррупционной инфраструктуры и выполнению международных обязательств Украины перед партнерами.

— Можно сделать выводы из экспертных оценок, которые были еще на прошлой неделе, в частности из оппозиционных кругов. Также наиболее показательный критерий — сегодняшнее голосование в Верховной Раде, — заявил политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, если бы этот законопроект не восстанавливал независимость НАБУ и САП, то его не поддержало бы Национальное антикоррупционное бюро Украины.

— НАБУ поддержало еще на прошлой неделе. Кривонос (директор НАБУ, — Ред.) об этом сказал, что они участвовали в разработке этого законопроекта и его поддерживают. И результаты сегодняшнего голосования — это ответ на вопрос. Более 300 голосов, в частности поддержали оппозиционеры и представители оппозиционных фракций, — утверждает эксперт.