Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Политолог о законе о НАБУ и САП: Будет поддержка партнеров, но требования возрастут
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №13533, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, которым восстанавливается независимость и полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Факты ICTV спросили главу правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолога Владимира Фесенко о том, действительно ли законопроект №13533 восстанавливает все полномочия НАБУ и САП, как это повлияет на отношения с Европейским Союзом, что будет дальше происходить с военной и экономической помощью Украине.
Законопроект 13533: какие изменения ждут НАБУ и САП
Документ инициирован главой государства Владимиром Зеленским и направлен на исправление противоречивых изменений, которые ранее фактически подчиняли антикоррупционные органы генеральному прокурору Украины.
Принятие законопроекта №13533 фактически стало важным шагом к сохранению антикоррупционной инфраструктуры и выполнению международных обязательств Украины перед партнерами.
— Можно сделать выводы из экспертных оценок, которые были еще на прошлой неделе, в частности из оппозиционных кругов. Также наиболее показательный критерий — сегодняшнее голосование в Верховной Раде, — заявил политолог Владимир Фесенко.
По его мнению, если бы этот законопроект не восстанавливал независимость НАБУ и САП, то его не поддержало бы Национальное антикоррупционное бюро Украины.
— НАБУ поддержало еще на прошлой неделе. Кривонос (директор НАБУ, — Ред.) об этом сказал, что они участвовали в разработке этого законопроекта и его поддерживают. И результаты сегодняшнего голосования — это ответ на вопрос. Более 300 голосов, в частности поддержали оппозиционеры и представители оппозиционных фракций, — утверждает эксперт.
Законопроект 13533: как повлияет на отношения с ЕС и помощь Украине
Владимир Фесенко обратил внимание, что партнеры Украины не прекращали финансирование, а были только предупреждения о возможности приостановки.
— Я убежден, что партнеры не отказали бы нам в финансовой поддержке, а тем более — в поставках оружия, потому что речь идет об их интересах в области безопасности. Проигрыш Украины в войне означал бы огромные проблемы для Европы и неизбежную войну уже для них, — утверждает политолог.
По его словам, партнеры предупредили о том, что Украине необходимо принять законопроект №13533 — это сделано. Безусловно, это положительный сигнал, считает эксперт.
— Другое дело, после восстановления независимости НАБУ и САП, я думаю, что дальнейшая именно финансовая экономическая помощь со стороны ЕС будет обусловлена определенными требованиями. Нам будут ставить домашнее задание. Выполняем — будет помощь. Не выполняем? Пока не будет выполнения — не будет нового транша помощи. Примерно такая будет ситуация, — предположил Фесенко.
Политолог отметил, что уже не будет такой ситуации, которая была первые три года полномасштабной войны, когда Украина могла что-то несвоевременно выполнить, но все равно была помощь.
Он считает, что в дальнейшем будет ситуация, как в 2022-2023 годах с требованиями относительно статуса кандидата в члены Европейского Союза.
— Нам поставили задачу — нужно было ее выполнять. Сейчас ситуация будет еще более жесткой. Будут жесткие требования и необходимость их выполнения. Но партнерские отношения между Украиной и Евросоюзом, безусловно, сохранятся. В первую очередь будет оказываться военная, но также и экономическая помощь, — резюмировал Владимир Фесенко.
Протесты, вызванные принятием законопроекта №12414, который ставил под угрозу независимость антикоррупционных органов, продолжались с 22 июля до 31 июля 2025 года. Люди выходили в разных городах Украины на митинги, требуя вернуть полномочия НАБУ и САП.
Сегодня, 31 июля, перед принятием законопроекта №13533, перед Верховной Радой в Киеве началась акция протеста. Журналисты опубликовали видео с радостными эмоциями участников митинга, когда документ наконец был принят.