Схема на дронах: членство нардепа Олексія Кузнєцова у Слузі народу призупинять

На час розслідування у справі про масштабну корупцію на закупівлі безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції Слуга народу буде призупинено.

Про це заявив очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Олексій Кузнєцов фігурує у справі про корупцію на закупівлі БпЛА

За словами Арахамії, фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції.

Зараз дивляться

– Антикорупційна інфраструктура працює незалежно і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії. Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива, – наголосив він.

Арахамія зазначив, що фракція очікує на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання, попри статуси та посади, стверджує він.

Політична партія Слуга народу ухвалила рішення про відсторонення народного депутата Олексія Кузнєцова від керівництва обласною організацією партії через кримінальне провадження.

– Дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення його з партії. Очікуємо на чесний та об’єктивний розгляд справи у суді, – йдеться у заяві.

Кримінальна справа проти Кузнєцова

Нещодавно НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з державними закупівлями безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

У справі фігурують високопосадовці та представники бізнесу, зокрема народний депутат IX скликання Олексій Кузнєцов, колишній керівник Луганської ОВА (нині очолює районну військову адміністрацію), начальник міської військової адміністрації, командир частини Нацгвардії, а також власник та директор підприємства-постачальника дронів.

За даними слідства, учасники схеми укладали державні контракти з афілійованими компаніями, які постачали FPV-дрони за штучно завищеними цінами.

Частина коштів, а саме до 30% від вартості контракту, поверталася організаторам у вигляді хабарів. Один із контрактів, на суму майже 10 млн грн, завдав державі збитків у понад $80 тис.

Наразі чотирьох осіб затримано відповідно до статті 208 КПК України. Слідчі дії тривають.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.