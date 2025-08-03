ММ-25 вместо пикселя: ВСУ меняют камуфляж

Вооруженные Силы Украины получат новую форму, которая постепенно заменит действующий камуфляж ММ-14, более известный как пиксель.

Об этом сообщает сайт Партнер МОУ.

ВСУ переходят на новую военную форму: что известно

Центральное управление развития материального обеспечения ВСУ уже утвердило к дальнейшему использованию новый камуфляжный узор ММ-25. Его будут применять при изготовлении предметов вещевого имущества для украинских военных.

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Официальное изображение ММ-25 пока не разглашается.

Точные сроки перехода на новую форму пока неизвестны, но из-за значительной численности украинской армии процесс полной замены формы может занять несколько лет. Также пока не сообщается, когда первые комплекты новой униформы поступят непосредственно в войска.

Напомним, согласно действующему законодательству Украины, ношение военной формы или ее элементов лицами, которые не имеют на это права, является административным правонарушением. За такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа и конфискации формы.

Даже ношение одежды с военным принтом, такого как футболки в пиксель, может рассматриваться как административное правонарушение, если это может ввести в заблуждение относительно вашего статуса.

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