Получены секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ — ГУР

Украинская разведка получила секретную документацию о новейшей российской атомной подводной лодке — стратегическом ракетоносце К-555 Князь Пожарский проекта 955А Борей-А, который является одним из элементов ядерной триады РФ.

Что известно об утечке документов

В распоряжение украинской разведки попали поименные списки личного состава экипажа с информацией о должностях, квалификации и уровне физической подготовки, боевые инструкции для экипажа, боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа.

Также ГУР получило сведения о предписаниях в каютах и погрузчиках, буксировке, инженерной документации, в частности акту исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

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Кроме того, получена выписка из книги корабельных расписаний Князя Пожарского, регламентирующая ежедневную боевую и повседневную работу субмарины.

— Полученная разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только Князя Пожарского, но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержки имперского мифа государства-агрессора России, — отметили в пресс-службе ГУР.

Что известно о самом атомном подводном крейсере

Подводная лодка “Князь Пожарский” вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ РФ 24 июля 2025 года, базируется в Гаджиево (Мурманская область).

Субмарина оснащена 16 шахтами для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава-30», каждая из которых может нести до 10 боевых блоков. Принимал лодку на боевое дежурство лично Путин.

Источник : ГУР

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