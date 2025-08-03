Отримано секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер РФ – ГУР

Українська розвідка здобула секретну документацію про новітній російський атомний підводний човен – стратегічний ракетоносець К-555 “Князь Пожарський проєкту 955А Борей-А, що є одним із елементів ядерної тріади РФ.

Що відомо про витік документів

До розпорядження української розвідки потрапили іменні списки особового складу екіпажу із зазначенням посад, рівня кваліфікації та фізичної підготовки, схема бойового застосування корабля, схеми систем живучості та організаційної структури.

Також ГУР отримало інформацію про приписи в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції; інженерну документацію, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із переліком членів комісії та підприємств, залучених до дослідження.

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Крім технічної та інженерної документації, українська розвідка отримала виписку з книги корабельних розкладів підводного човна “Князь Пожарський”, яка визначає порядок щоденної бойової та повсякденної служби екіпажу.

– Отримана розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише “Князя Пожарського”, а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора Росії, – зазначили в пресслужбі ГУР.

Що відомо про сам підводний атомний крейсер

Підводний човен “Князь Пожарський” увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту ВМФ РФ 24 липня 2025 року, базується в Гаджиєво (Мурманська область).

Субмарина оснащена 16 шахтами для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 “Булава-30”, кожна з яких може нести до 10 бойових блоків. Приймав човен на бойове чергування особисто Путін.

Джерело : ГУР

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