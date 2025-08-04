ГУР получило доказательства массового похищения Россией детей с ВОТ – ОП

В рамках масштабной кибероперации Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило новые подтверждения системного похищения украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила советник главы Офиса президента Дарья Заривная.

ГУР получило доказательства массового похищения РФ детей из ВОТ

По ее словам, украинским разведчикам удалось проникнуть на серверы так называемой «власти Крыма», где хранились тысячи документов, детализирующих факты насильственного перемещения детей.

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— Среди них — списки вывезенных детей, характеристики на тех, кто остался без опеки, незаконные “решения” о назначении новых опекунов из числа граждан РФ, адреса мест проживания и расселения похищенных украинских детей, — отметила Заривная.

Собранные данные уже переданы в правоохранительные органы.

Как отметила советник главы ОП, эта информация играет ключевую роль в расследовании уголовных дел, будет способствовать возвращению детей в Украину и поможет установить лиц, ответственных за преступления.

— Каждое такое доказательство — это еще один шаг к правде, справедливости и возвращению наших детей. Мы продолжим делать все возможное, чтобы никто из них не остался в руках оккупантов, — подчеркнула Заривная.

Напомним, в марте глава ОП Андрей Ермак говорил, что под контролем РФ находится около 1,6 млн украинских детей. Они либо депортированы в Россию, либо живут на оккупированных территориях.

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