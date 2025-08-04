ГУР отримало докази масового викрадення РФ дітей з окупованих територій – ОП

У межах масштабної кібероперації Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало нові підтвердження системного викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Про це заявила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

ГУР отримало докази масового викрадення РФ дітей з ТОТ

За її словами, українським розвідникам вдалося проникнути до серверів так званої “влади Криму”, де зберігалися тисячі документів, що деталізують факти насильницького переміщення дітей.

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– Серед них – списки вивезених дітей, характеристики на тих, хто залишився без опіки, незаконні “рішення” про призначення нових опікунів із числа громадян РФ, адреси місць проживання та розселення викрадених українських дітей, – зазначила Зарівна.

Зібрані дані вже передані до правоохоронних органів.

Як зазначила радниця глави ОП, ця інформація відіграє ключову роль у розслідуванні кримінальних справ, сприятиме поверненню дітей в Україну та допоможе встановити осіб, відповідальних за злочини.

– Кожен такий доказ – це ще один крок до правди, справедливості й повернення наших дітей. Ми продовжимо робити все можливе, щоб ніхто з них не залишився в руках окупантів, – підкреслила Зарівна.

Нагадаємо, у березні керівник ОП Андрій Єрмак говорив, що під контролем РФ перебуває близько 1,6 млн українських дітей. Вони або депортовані до Росії, або живуть на окупованих територіях.

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