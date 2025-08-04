Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

ГУР отримало докази масового викрадення РФ дітей з окупованих територій – ОП

діти
Фото: Unsplash

У межах масштабної кібероперації Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало нові підтвердження системного викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Про це заявила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

ГУР отримало докази масового викрадення РФ дітей з ТОТ

За її словами, українським розвідникам вдалося проникнути до серверів так званої “влади Криму”, де зберігалися тисячі документів, що деталізують факти насильницького переміщення дітей.

Зараз дивляться

 – Серед них – списки вивезених дітей, характеристики на тих, хто залишився без опіки, незаконні “рішення” про призначення нових опікунів із числа громадян РФ, адреси місць проживання та розселення викрадених українських дітей, – зазначила Зарівна.

Зібрані дані вже передані до правоохоронних органів.

Як зазначила радниця глави ОП, ця інформація відіграє ключову роль у розслідуванні кримінальних справ, сприятиме поверненню дітей в Україну та допоможе встановити осіб, відповідальних за злочини.

– Кожен такий доказ – це ще один крок до правди, справедливості й повернення наших дітей. Ми продовжимо робити все можливе, щоб ніхто з них не залишився в руках окупантів, – підкреслила Зарівна.

Нагадаємо, у березні керівник ОП Андрій Єрмак говорив, що під контролем РФ перебуває близько 1,6 млн українських дітей. Вони або депортовані до Росії, або живуть на окупованих територіях.

Читайте також
TIME присвятив обкладинку і головну статтю українським дітям, яких викрала Росія
Time присвятив обкладинку номера викраденим РФ українським дітям

Пов'язані теми:

ВикраденняКримРозвідкаТОТ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь