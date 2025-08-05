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В Резерв+ упростили оформление новой категории отсрочки

порушення правил військового обліку в Резерв+
Фото: УНИАН

В приложении Резерв+ появилась новая возможность оформления отсрочки от мобилизации — для супругов, в котором муж или жена имеют инвалидность I или II группы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Чтобы воспользоваться этой опцией, информация об инвалидности должна быть внесена в Единую информационную систему социальной сферы или в соответствующую базу Пенсионного фонда Украины, а данные о браке — в Государственном реестре актов гражданского состояния.

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Процедура оформления отсрочки проста: нужно нажать на три точки на главном экране Резерв+, выбрать пункт Подать запрос на отсрочку, выбрать нужную категорию и дождаться уведомления с результатом.

Отсрочки через приложение заработали в ноябре прошлого года, и уже 40% всех заявок оформляется именно в Резерв+.

Сервис реализован Министерством обороны в сотрудничестве с Министерством социальной политики, Министерством юстиции и Пенсионным фондом при поддержке Федерального министерства обороны Германии, Офиса эффективного регулирования BRDO и ЕС в рамках проекта DT4UA, который внедряет Академия электронного управления (Эстония).

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