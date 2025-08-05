У Резерв+ спростили оформлення нової категорії відстрочки

У застосунку Резерв+ з’явилася нова можливість оформлення відстрочки від мобілізації — для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І чи ІІ групи.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У Резерв+ додали відстрочку для подружжя з інвалідністю: що відомо

Щоб скористатися цією опцією, інформація про інвалідність має бути внесена до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери або до відповідної бази Пенсійного фонду України, а дані про шлюб — у Державному реєстрі актів цивільного стану.

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Процедура оформлення відстрочки проста: потрібно натиснути на три крапки на головному екрані Резерв+, вибрати пункт Подати запит на відстрочку, обрати потрібну категорію та дочекатися сповіщення з результатом.

Відстрочки через застосунок запрацювали у листопаді минулого року, і вже 40% усіх заявок оформлюється саме в Резерв+.

Сервіс реалізовано Міністерством оборони у співпраці з Міністерством соціальної політики, Міністерством юстиції та Пенсійним фондом за підтримки Федерального міністерства оборони Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO та ЄС у межах проєкту DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління (Естонія).

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