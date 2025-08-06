РФ атаковала Одесскую область дронами: пожар был виден из Румынии, там поднимали F-16
Армия РФ атаковала ударными дронами Одесскую область — там вспыхнул пожар, который был виден с территории Румынии и Молдовы.
Об этом сообщает издание Digi24.
Тревога в Румынии из-за атаки дронов на Одесскую область
В северной части румынского уезда Тулча объявили воздушную тревогу из-за российской атаки дронов по югу Одесской области и из-за возможного падения объектов из воздушного пространства. Она длилась примерно 90 минут.
Кроме того, румынская армия подняла в воздух два самолета F-16.
Как пишет Digi24, из-за пожара в Украине в службу чрезвычайных ситуаций поступило 19 телефонных звонков. Люди считали, что горит где-то неподалеку.
Пожар в Украине из-за атаки дронов был виден с румынского берега Дуная, из Галаца и Брайла.
Атаку было видно также с территории Молдовы. Об этом писало издание Nokta, ссылаясь на очевидцев.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 260-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.