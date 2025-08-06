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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

РФ атаковала Одесскую область дронами: пожар был виден из Румынии, там поднимали F-16

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ атаковала ударными дронами Одесскую область — там вспыхнул пожар, который был виден с территории Румынии и Молдовы.

Об этом сообщает издание Digi24.

Тревога в Румынии из-за атаки дронов на Одесскую область

В северной части румынского уезда Тулча объявили воздушную тревогу из-за российской атаки дронов по югу Одесской области и из-за возможного падения объектов из воздушного пространства. Она длилась примерно 90 минут.

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Кроме того, румынская армия подняла в воздух два самолета F-16.

Как пишет Digi24, из-за пожара в Украине в службу чрезвычайных ситуаций поступило 19 телефонных звонков. Люди считали, что горит где-то неподалеку.

Пожар в Украине из-за атаки дронов был виден с румынского берега Дуная, из Галаца и Брайла.

Атаку было видно также с территории Молдовы. Об этом писало издание Nokta, ссылаясь на очевидцев.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 260-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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