Взрывы в Запорожской области: враг атакует регион УАБами

В Запорожской области прогремели взрывы утром в среду, 6 августа. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области 6 августа

Перед взрывами в Запорожской области Федоров предупреждал об активности вражеской тактической авиации и угрозе для региона.

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Впоследствии он уточнил, что область и город Запорожье находятся под угрозой применения управляемых авиационных бомб (УАБ).

Позже Воздушные силы ВСУ писали о пусках УАБов вражеской тактической авиацией на Запорожье. Федоров сообщил о повторных взрывах в области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 260-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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